Bayonetta 3 tra combattimento e la nuova meccanica di evocazione in un messaggio del director ai fan (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo oltre 4 anni dal suo annuncio iniziale, Bayonetta 3 ha ricevuto ufficialmente una grande rivelazione al Nintendo Direct. Il personaggio principale stesso ha subito un restyling, come sembra ormai tradizione per la serie, ma il titolo sembra anche un po' diverso sotto molti aspetti. È difficile analizzare quel poco che ci è stato mostrato finora, ma il combattimento sembra diverso insieme a grandi mostri che combattono in modi che non abbiamo mai visto prima. Senza dubbio scopriremo di più col passare del tempo, ma il il director di Bayonetta 3 ha un messaggio per i fan che svela alcuni elementi del gioco. Sul sito ufficiale di PlatinumGames, il director Yusuke Miyata ha detto alcune cose sul nuovo Bayonetta. È la sua prima incursione nel franchise e ha detto di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo oltre 4 anni dal suo annuncio iniziale,3 ha ricevuto ufficialmente una grande rivelazione al Nintendo Direct. Il personaggio principale stesso ha subito un restyling, come sembra ormai tradizione per la serie, ma il titolo sembra anche un po' diverso sotto molti aspetti. È difficile analizzare quel poco che ci è stato mostrato finora, ma ilsembra diverso insieme a grandi mostri che combattono in modi che non abbiamo mai visto prima. Senza dubbio scopriremo di più col passare del tempo, ma il ildi3 ha unper i fan che svela alcuni elementi del gioco. Sul sito ufficiale di PlatinumGames, ilYusuke Miyata ha detto alcune cose sul nuovo. È la sua prima incursione nel franchise e ha detto di ...

Advertising

ItsMaarty_ : Seguo seimila account Nintendo che tra l’altro postano tutti la stessa cosa quindi in questo momento ho la home pie… - GayTheInfinity : RT @TakumiKurokawa: Ritmo perfetto in questo #NintendoDirect . Tantissimi giochi tra i quali Kirby 3D, l'atteso aggiornamento di Animal Cro… - infoitscienza : Bayonetta 3 appare tra i giochi trapelati previsti per il 2022 - CosaInTendenza : Alle 01:00 Bayonetta 3 è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 10 Tweet tra i più popolari per… - RealCaraOc : @Luke_Alenko Molto bello vedere che hanno praticamente stravolto la parte peggiore di Bayonetta 2 (ovvero le battag… -