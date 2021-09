Bake Off 2021 del 24 settembre: eliminati Lora, Pancrazia e Giuseppe (gallery e streaming) (Di venerdì 24 settembre 2021) Nella quarta puntata di Bake Off Italia 2021 di stasera, 24 settembre, abbiamo assistito all’eliminazione di ben tre concorrenti: Giuseppe, Pancrazia e Lora. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). La puntata era stata annunciata come “infernale”, e così è stato. I 17 concorrenti sono stati divisi in 3 “gironi” per delle prove salvezze, ognuna delle quali prevedeva un eliminato. Nel primo girone da 6 aspiranti pasticceri, i concorrenti hanno dovuto preparare una Torta scacciaguai, contenente tre ingredienti che solitamente portano bene: sale, peperoncino e aglio nero fermentato, sicuramente non facili da bilanciare. I ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 24 settembre 2021) Nella quarta puntata diOff Italiadi stasera, 24, abbiamo assistito all’eliminazione di ben tre concorrenti:. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). La puntata era stata annunciata come “infernale”, e così è stato. I 17 concorrenti sono stati divisi in 3 “gironi” per delle prove salvezze, ognuna delle quali prevedeva un eliminato. Nel primo girone da 6 aspiranti pasticceri, i concorrenti hanno dovuto preparare una Torta scacciaguai, contenente tre ingredienti che solitamente portano bene: sale, peperoncino e aglio nero fermentato, sicuramente non facili da bilanciare. I ...

