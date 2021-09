Arresto Puigdemont ad Alghero | Salvini | “Italia non sia protagonista di vendette altrui”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 settembre 2021) Matteoparla dell’addell’ex presidente della Catalogna, Carles, “Non entro nel merito di vicende interne di altri Stati, ma noi fatichiamo ad arrestare i delinquentini e arrestiamo dei parlamentari di altri Paesi”, ha detto il leader della Lega, Matteoa margine di un incontro con alcuni cittadini alla Palazzina Liberty, a Milano. “E’ curioso – ha sottolineato – visto che anche altri Paesi come la Germania hanno detto di no all’estradizione perché si tratta di un reato politico, spero che non sia l’a farsidi giustizia osu richiesta di altri Paesi”. L'articolo proviene daSera.