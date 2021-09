Ue-Cina. Accordo con Taiwan in arrivo? (Di giovedì 23 settembre 2021) Un report della Commissione Affari esteri dell’Europarlamento chiede all’Unione europea di studiare un Accordo di investimento bilaterale con Taiwan, la Repubblica di Cina che il Partito/Stato di Pechino considera una provincia ribelle. Il Bilateral Investment Agreement (BIA), come viene definito in gergo tecnico, ha come obiettivo il rafforzamento degli scambi commerciali su 5G, salute pubblica e forniture di semiconduttori. Si tratta di ambiti importanti, dove i collegamenti con Taiwan sono cruciali per l’Ue (soprattutto sui semiconduttori), ma – se si esce dal piano economico-commerciale – il potenziale Accordo sarà anche un elemento dal valore altamente politico. Taiwan soffre l’assenza di un ampio carnet di riconoscimenti internazionali, tutti finora rallentati dai rapporti con la ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 settembre 2021) Un report della Commissione Affari esteri dell’Europarlamento chiede all’Unione europea di studiare undi investimento bilaterale con, la Repubblica diche il Partito/Stato di Pechino considera una provincia ribelle. Il Bilateral Investment Agreement (BIA), come viene definito in gergo tecnico, ha come obiettivo il rafforzamento degli scambi commerciali su 5G, salute pubblica e forniture di semiconduttori. Si tratta di ambiti importanti, dove i collegamenti consono cruciali per l’Ue (soprattutto sui semiconduttori), ma – se si esce dal piano economico-commerciale – il potenzialesarà anche un elemento dal valore altamente politico.soffre l’assenza di un ampio carnet di riconoscimenti internazionali, tutti finora rallentati dai rapporti con la ...

Advertising

formichenews : Un accordo commerciale tra Ue e Taiwan potrebbe rafforzare i legami internazionali dell’Isola, aspetto il Partito/S… - paoloigna1 : Non definirei l'accordo di convenienza tra #Russia e #Cina un patto adamatino e la #Russia per ovvi motivi non può… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????La #Cina si oppone 'con forza a qualsiasi accordo di natura ufficiale tra i Paesi con cui ha stabilito relazioni dip… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????La #Cina si oppone 'con forza a qualsiasi accordo di natura ufficiale tra i Paesi con cui ha stabilito relazioni dip… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Taiwan, a rischio adesione nell'ex TPP se Cina entra prima: (ANSA) - PECHINO, 23 SET - La domanda… -