TIM in prima linea per sfruttare al meglio le potenzialità del 5G con iPhone 13

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Il 24 settembre è un giorno che gli appassionati del “melafonino” hanno segnato sul calendario. Domani partono infatti le vendite dei nuovi13 Pro,13 Pro Max,13,13 mini, presentati in occasione dell’evento annuale della società di Cupertino del 14 settembre. Il design non è stato rinnovato solo all’esterno, ma anche all’interno, con l’13 che potràappieno il potenziale del 5G. La combinazione tra design innovativo e connessione ultra-veloce è anche la combinazione su cui punta TIM, che da domani rende disponibili nei negozi e sul sito e-commerce la miglioredie iPad di sempre. La società italiana di telecomunicazioni renderà possibile l’acquisto dei modelli di ...

Teleborsa

I clienti di TIM hanno raggiunto una velocità di download media di 296,5 Mbps. TIM, inoltre, è entrata nella top 30 mondiale per aver consentito un miglioramento nel passaggio dalla rete 4G a quella 5G. Per la prima volta, True Tone arriva sul bellissimo display Retina da 10,2 pollici di iPad. I clienti potranno provare iPhone 13 con la rete 5G di TIM.