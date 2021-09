SUPERFLUID APRE IL PRIMO CORNER DA ANNEX RINASCENTE A MILANO

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 23 settembre 2021) In occasione della settimana della moda diilfisico nel reparto beauty di, brand italiano nato per rendere lo skincare semplice, no-stress e divertente, sceglie di entrare per la prima volta in una realtà di riferimento per il settore beauty come Laper presentare la sua offerta ad una platea più ampia e far conoscere il brand e i suoi valori. “L’ingresso in una realtà storica comerappresenta peruna grande opportunità di visibilità e di riconoscimento per il lavoro che è stato fatto nel corso degli ultimi 12 mesi” afferma Stefano Tartaglia, General Manager di, “poter dialogare per la prima volta ...