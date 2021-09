Spalletti | ”Nel primo tempo la Sampdoria ci ha reso la vita difficile | poi…”

(Di giovedì 23 settembre 2021): “Sorrido per la voglia di lavorare di Osimhen, Anguissa ha qualità importanti. A meno che non si voglia mettere pressione, per fare tutti questi punti qui c’e’ ancora molta strada da fare, bisogna vincere su campi difficili” Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la netta e meritata vittoria sulla. Queste le sue parole: “Mi piace la predisposizione di Osimhen al lavoro. Sorrido per questo motivo. Abbiamo fatto un buon risultato, ma nellaci hala. Siamo stati bravi a stare sul pezzo e a soffrire sulle loro giocate. Nelhanno avuto il nostro stesso possesso palla. E’ stato bravo anche Ospina. La ...

Sam-Nap 0:4 Strepitoso Napoli: domina la Samp nel gioco, segna 4 gol, ne sfiora altrettanti, Osimehn fa doppietta, Fabian Ru…

Commenta per primo Luciano, allenatore del Napo li, dopo la vittoria netta ottenuta a Genova contro la Sampdoria è ... Oggi abbiamo fatto un buon risultato, peròprimo tempo abbiamo trovato ...Mi ha aiutato anchecon la fiducia che mi ha dato e spero di ripagarla . Sono onorato di ... Arrivato a quota 3 gol in campionato con la doppietta segnata oggi al Ferraris4 - 0 del Napoli ...Il Napoli ottiene la quinta vittoria in altrettante partite, dopo il 4-0 di oggi contro la Sampdoria. La squadra azzurra gioca un calcio convincete ed efficace, ricevendo tanti complimenti, come quell ...GENOVA (ITALPRESS) – Il Napoli espugna per la seconda volta in stagione Marassi. Dopo aver battuto il Genoa lo scorso 29 agosto, la squadra di Luciano Spalletti ha sconfitto per 4-0 la Sampdoria mante ...