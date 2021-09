Sociale, dalla Pisana 3 milioni per i Centri polivalenti a favore di persone con disabilità (Di giovedì 23 settembre 2021) Regione Lazio – “dalla Regione Lazio 3 milioni di euro per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, grazia a un bando diretto agli Enti del Terzo settore. Saranno infatti questi ultimi a poter partecipare al bando, presentando proposte progettuali per la gestione di Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi sul territorio della Regione Lazio. Per ciascun progetto selezionato la Regione erogherà un contributo fino ad un massimale pari ad euro 750 mila per ciascun Centro polivalente. Ciascuna proposta progettuale potrà prevedere, a titolo di cofinanziamento, ulteriori risorse messe a disposizione dal soggetto proponente o dai soggetti del partenariato oppure da soggetti ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 settembre 2021) Regione Lazio – “Regione Lazio 3di euro per migliorare la qualità della vita dellecon, grazia a un bando diretto agli Enti del Terzo settore. Saranno infatti questi ultimi a poter partecipare al bando, presentando proposte progettuali per la gestione diper giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altrecon bisogni complessi sul territorio della Regione Lazio. Per ciascun progetto selezionato la Regione erogherà un contributo fino ad un massimale pari ad euro 750 mila per ciascun Centro polivalente. Ciascuna proposta progettuale potrà prevedere, a titolo di cofinanziamento, ulteriori risorse messe a disposizione dal soggetto proponente o dai soggetti del partenariato oppure da soggetti ...

hwarangnick : @Adnkronos ma come, stanno spingendo per discriminazioni ed esclusioni dalla vita sociale, ed ora frignano per il c… - MadeinCarcere : Cos’è il BIL? È l’acronimo di Benessere Interno Lordo, il progetto di Officina Creativa sostenuto dalla Fondazione… - UffPost : RT @charliecarla: 'L'Italia ha bandito i non vaccinati dalla maggior parte delle forme di vita sociale, dalla maggior parte delle forme di… - SonSempreIoEh : oggi viviamo un tempo in cui le forze di sinistra sostengono a gran voce il diritto ad escludere dalla vita civile… - _fiorucci : RT @charliecarla: 'L'Italia ha bandito i non vaccinati dalla maggior parte delle forme di vita sociale, dalla maggior parte delle forme di… -