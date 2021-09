Sampdoria-Napoli 0-4 | highlights | voti | pagelle e tabellino

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 23 settembre 2021) Serie A, guarda in anteprima glidioggi giovedì 23 settembre., goal e: diretta live. Fabian Ruiz (Getty Images)Turno infrasettimanale di Serie A. Ilarriva a Genova a punteggio pieno per riprendersi la vetta solitaria della classica con la quinta vittoria consecutiva. A fronteggiare i piani degli azzurri di Luciano Spalletti c’è la. La partita parte subito a ritmi frizzanti con occasioni da una parte e dall’altra rispettivamente con Caputo (in fuorigioco) e Osimhen, che a tu per tu con Audero non riesce a superarlo. Il numero 9 delriesce a sbloccare la partita pochi minuti dopo: cross morbido di Insigne dalla sinistra, in agguato sul secondo palo c’è Osimhen. ...