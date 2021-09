Piazza piena e nessun distanziamento al comizio di Conte | dopo le polemiche la vendetta di Salmo

Advertising

cammarata_lee : @dariochierchia Il paradosso della piazza di Shrodïnger: se la guardi è piena, se non la guardi è vuota. ?????? - elvise1657 : RT @Aliseiafaery: Dai che Fedez ci teneva a dirci che Conte aveva una piazza piena... Va bene così, ma gliene restano mille... Lalà... - camiziani : RT @Aliseiafaery: Dai che Fedez ci teneva a dirci che Conte aveva una piazza piena... Va bene così, ma gliene restano mille... Lalà... - Fabrizi58277161 : @DiegoFusaro Legittimiamo cosa con il referendum se siamo in piena lotta proprio contro l'illegittimità costituzion… - Marko61206974 : @AzzurraBarbuto Generalizzare non va mai bene. Magari, quella piazza, sarà piena di prezzolati assoldati da Casalin… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza piena

... soprattutto tra gli esercenti dellae delle vie limitrofe - come via Livorno, via Lorenzo ... "Dà le colpe alla Regione ma..." Rifiuti e cinghiali, la giornalista un fiume in, Raggi ...Adesso ancora una, moltissime persone accalcate e senza distanziamento torna a far discutere, ma questa volta non si tratta di un concerto, ma di uno dei comizi del leader del Movimento ...Presentata ieri, alle 18,00, nella sala consiliare di palazzo San Francesco la prima edizione dell’evento “Sorsi d’Autore – Le Notti della Falanghina”. Da piazza Trieste a Piazza del Carmine per passa ...Quasi mezz’ora di auto per percorrere il tratto che va da viale Ippocrate fino a via Livorno, distanti l’una dall’altra appena 900 ...