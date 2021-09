Marchetti: “Sampdoria-Napoli? Il test non è solo l’avversario, ma…” (Di giovedì 23 settembre 2021) Marchetti: “Sampdoria-Napoli? Il test non è solo l’avversario, la sfida è mantenere il ritmo con le milanesi” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista, per parlare del Napoli, del test della squadra azzurra con le squadre milanesi, del match con la Sampdoria e di altro. Queste le sue parole: SUL test CHE NON E’ solo l’avversario “Il test per il Napoli non è solo per l’avversario, che comunque è in salute e sta prendendo confidenza con il nuovo allenatore e il nuovo sistema di gioco. D’Aversa sta mostrando una ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 23 settembre 2021): “? Ilnon è, la sfida è mantenere il ritmo con le milanesi” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca, giornalista, per parlare del, deldella squadra azzurra con le squadre milanesi, del match con lae di altro. Queste le sue parole: SULCHE NON E’“Ilper ilnon èper, che comunque è in salute e sta prendendo confidenza con il nuovo allenatore e il nuovo sistema di gioco. D’Aversa sta mostrando una ...

