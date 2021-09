Mamma che Napoli! Un altro 4-0 con doppio Osimhen | Fabian e Zielinski Vetta solitaria a punteggio pieno

(Di giovedì 23 settembre 2021) Al Marassi di Genova prosegue l’avvio di stagione super del Napoli contro la Sampdoria, azzurri che rientrano negli spogliatoi all’intervallo avanti di due reti firmate da Victoral 10? e daRuiz al 39?. Ispiratissimo Lorenzo Insigne che ha fornito l’assist per entrambi i gol. Gara nel complesso equilibrata, in cui anche i doriani hanno avuto le proprie occasioni per colpire. Solo un gradissimo Ospina ha negato alla squadra di D’Aversa la gioia della rete. Nella ripresa la musica non cambia, il Napoli ne fa altri due con la doppietta personale dial 50?,cala il poker, entrambi innescati da Hirving Lozano sulla destra. Grande prestazione di Anguissa, il suo innesto a centrocampo sta facendo la differenza partita dopo partita. Annullato per offside il gol della bandiera di Candreva per i ...

NicolaPorro : Leggete il racconto di questa mamma, giustamente arrabbiata per ciò che è successo a sua figlia ?? - MarroneEmma : Buon compleanno mamma rock! Queste siamo noi ?? CHE SOGNO INCREDIBILE ?? - MarroneEmma : Buon compleanno alla donna più forte più incredibile,disarmante,iconica e dolce che io abbia mai conosciuto. Ti amo…

... nei panni di Elena, la moglie di Diego; Loretta Goggi è invece Margherita, ladi Elena: in passato ha commesso degli errori con la figlia, erroriora non vuole ripetere. Per questo non ...Il 78enne si è detto felice ed emozionato per la nascita della sua terza nipotina,sta bene così come la. Alla neonata è stato dato il nome di Rio Ines. Dunque, contrariamente alle ...Capisco bene i dubbi e le paure di un genitore. Ma la preoccupazione più grande di ogni mamma e di ogni papà è quella di proteggere. E il vaccino è uno scudo che ci aiuta a difendere le persone che ...Attorno al futuro dell’unico italiano in F1 orbita una serie di interessi diversi. Lui, però, meriterebbe di restare. Se non altro per quello che ha passato ...