Le concessioni balneari non finiscono mai? In attesa del Consiglio di Stato, le spiagge libere stanno scomparendo (Di giovedì 23 settembre 2021) di Riccardo Germano (fonte: lavoce.info) Il Consiglio di Stato potrebbe rimettere in discussione la “rendita di posizione” dei concessionari balneari. Mentre va avanti la procedura d’infrazione della Commissione europea. Intanto, però, la progressiva scomparsa delle spiagge libere non si ferma. Vecchi problemi, nuovi interrogativi È attesa per l’autunno la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato su una questione particolarmente importante. Il dubbio è, in estrema sintesi, se i giudici e i funzionari della Repubblica italiana siano tenuti a disapplicare le leggi che, in violazione del diritto dell’Unione europea, stabiliscono “proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) di Riccardo Germano (fonte: lavoce.info) Ildipotrebbe rimettere in discussione la “rendita di posizione” dei concessionari. Mentre va avanti la procedura d’infrazione della Commissione europea. Intanto, però, la progressiva scomparsa dellenon si ferma. Vecchi problemi, nuovi interrogativi Èper l’autunno la pronuncia dell’Adunanza plenaria deldisu una questione particolarmente importante. Il dubbio è, in estrema sintesi, se i giudici e i funzionari della Repubblica italiana siano tenuti a disapplicare le leggi che, in violazione del diritto dell’Unione europea, stabiliscono “proroghe automatiche e generalizzate delledemaniali marittime per finalità ...

