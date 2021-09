Ladri scatenati sul lungomare Sud | razzie e danni in due chalet e un ristorante

(Di giovedì 23 settembre 2021) CIVITANOVA - Settembre nero per Civitanova sul fronte dei reati . Tra furti e atti vandalici , la città ha vissuto notti veramente poco tranquille. Come quella tra lunedì e martedì scorso, quando ad ...

Advertising

OrticaWeb : LADRI DI BICICLETTE SCATENATI SUL LITORALE - ReteVeneta : BREGANZE | FURTI, EFFRAZIONI E FANALI SPARITI: LADRI SCATENATI -

Ultime Notizie dalla rete : Ladri scatenati

il Resto del Carlino

CIVITANOVA - Settembre nero per Civitanova sul fronte dei reati . Tra furti e atti vandalici , la città ha vissuto notti veramente poco tranquille. Come quella tra lunedì e martedì scorso, quando ad ...sembra si siano. Noi continueremo senza sosta a vigilare i beni dei nostri associati."CIVITANOVA - Settembre nero per Civitanova sul fronte dei reati. Tra furti e atti vandalici, la città ha vissuto notti veramente poco tranquille. Come quella tra lunedì e ...SANTA MARIA A VICO – Una banda di 4 ladri ha agito a Santa Maria a Vico durante lo scorso weekend. Il primo colpo è stato messo a segno venerdì lungo l’Appia, non lontano dal supermercato Lidl: qui i ...