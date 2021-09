Ha investito il nipote di Prodi | il capolista si ritira

Advertising

_DAGOSPIA_ : GRANDI VETI - HA INVESTITO IL NIPOTE DI PRODI. IL CAPOLISTA DI LEPORE, ROBERTO GRANDI,SI RITIRA… -

Ultime Notizie dalla rete : investito nipote

ilGiornale.it

Non ha mai proferito parola neanche Roberto Grandi , colui che hacon la macchina il ... Difficile pensare che prima di queste dichiarazioni delnon sapesse nulla della candidatura di ...Lo annuncia Roberto Grandi, capolista della lista di Matteo Lepore a Bologna, dopo le parole del cugino del 18enne morto in un incidente stradale,dell'ex premier,mentre era in bici ...Nel 2020 Matteo Prodi, il nipote 18enne dell'ex premier, è stato investito mentre era in bicicletta e ha tragicamente perso la vita. Chi lo ha travolto è capolista a Bologna per una civica di centrosi ...Nel 2020 Matteo Prodi, il nipote 18enne dell'ex premier, è stato investito mentre era in bicicletta e ha tragicamente perso la vita. Chi lo ha travolto è capolista a Bologna per una civica di centrosi ...