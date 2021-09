Giorgio Panariello | la morte di suo fratello e la verità dell' attore

(Di giovedì 23 settembre 2021), durante un'intervista di Domenica In, ha parlato nuovamente di suoa suae del libro che ha scritto per raccontare lasulla scomparsa di Franco., intervistato da Mara Venier a Domenica In, è tornato a parlaredi suoFranco, tragicamente scomparso nel 2011 all'età di cinquant'anni. Il comico toscano ha anche scritto un libro, intitolato Sono mio, in cui ha parlatoa loro infanzia,'abbandonoa madre ea sua prematura dipartita. Franco, secondo amici e parenti, sarebbe morto per ...

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Panariello

, intervistato da Mara Venier a Domenica In, è tornato a parlare della morte di suo fratello Franco, tragicamente scomparso nel 2011 all'età di cinquant'anni. Il comico toscano ha ...lo conosciamo tutti per essere un noto attore e comico italian o di quale in tutti questi anni ha avuto un successo davvero strepitoso. Lo abbiamo visto protagonista di diversi Show ...