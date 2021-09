Draghi “Scienza e politica devono collaborare” (Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto felice che le accademie nazionali delle scienze e le accademie nazionali delle scienze sociali e umane abbiano deciso di dare il loro contributo alla presidenza italiana del G20. L’evento di oggi ha luogo nell’Accademia dei Lincei, che si è distinta nei secoli per la qualità della sua produzione scientifica e il prestigio dei suoi membri”. Lo afferma il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un messaggio al Summit G20 in corso all’Accademia Nazionale dei Lincei. Si tratta di una conferenza delle accademie omologhe con lo scopo di produrre due documenti congiunti su temi di interesse globale che andranno sottoposti all’attenzione dei governi che partecipano al summit.“Ringrazio il Presidente Antonelli, il Vicepresidente Parisi e tutti i soci dell’Accademia per aver favorito questa importante iniziativa – aggiunge ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto felice che le accademie nazionali delle scienze e le accademie nazionali delle scienze sociali e umane abbiano deciso di dare il loro contributo alla presidenza italiana del G20. L’evento di oggi ha luogo nell’Accademia dei Lincei, che si è distinta nei secoli per la qualità della sua produzione scientifica e il prestigio dei suoi membri”. Lo afferma il presidente del Consiglio Mario, in un messaggio al Summit G20 in corso all’Accademia Nazionale dei Lincei. Si tratta di una conferenza delle accademie omologhe con lo scopo di produrre due documenti congiunti su temi di interesse globale che andranno sottoposti all’attenzione dei governi che partecipano al summit.“Ringrazio il Presidente Antonelli, il Vicepresidente Parisi e tutti i soci dell’Accademia per aver favorito questa importante iniziativa – aggiunge ...

Advertising

La_gaia_scienza : Che il green pass non sia quella cosa orrenda di cui straparlano i no vax è certo. Ma dire che sia, come addirittur… - CorriereCitta : Draghi “Scienza e politica devono collaborare” - ItaliaNotizie24 : Draghi “Scienza e politica devono collaborare” - lozobeat : @matteorenzi @ItaliaViva I dati ISTAT dicono che grazie al vaccino un pó alla volta si sta tornando alla vita norma… - Malvasya : RT @Stefano173456: #Draghi donerà 45ml di dosi di vaccino ai paesi poveri. Non è atto di generosità ma svuotamento frigoriferi di vaccini p… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Scienza Le regole del green pass in Italia e le altre notizie sul virus Draghi ha spiegato che il suo governo aveva precedentemente promesso di donare 15 milioni di dosi ... specialmente quando si tratta di capire le complessità della scienza medica. Il sindaco di New York ...

Matteo Renzi/ 'Reddito di cittadinanza alimenta il voto di scambio, è allucinante' Non è colpa di nessuno se c'è il virus, ma il virus c'è e la scienza ci ha salvato con il vaccino". ... Pier Luigi Bersani/ "Senza Conte e Speranza non saremmo qui a lodare Draghi" MATTEO RENZI: "RDC ...

Covid, Draghi "Scienza e politica devono collaborare" - Sicilianews24 Lavoro: sindacati convocati il 27 da Draghi, faro su salute e sicurezza Roma, 29 set. (Adnkronos) - I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, secondo quanto si apprende, sono stati convocati il 27 settembre a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Mario Draghi. All'or ...

Draghi promette di donare vaccini che (per ora) non abbiamo Ricordiamo infatti che, se ad oggi quasi il 44 per cento della popolazione mondiale ha ricevuto almeno una dose di vaccino, la percentuale crolla al 2 per cento per i Paesi a basso reddito. Ma in base ...

ha spiegato che il suo governo aveva precedentemente promesso di donare 15 milioni di dosi ... specialmente quando si tratta di capire le complessità dellamedica. Il sindaco di New York ...Non è colpa di nessuno se c'è il virus, ma il virus c'è e laci ha salvato con il vaccino". ... Pier Luigi Bersani/ "Senza Conte e Speranza non saremmo qui a lodare" MATTEO RENZI: "RDC ...Roma, 29 set. (Adnkronos) - I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, secondo quanto si apprende, sono stati convocati il 27 settembre a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Mario Draghi. All'or ...Ricordiamo infatti che, se ad oggi quasi il 44 per cento della popolazione mondiale ha ricevuto almeno una dose di vaccino, la percentuale crolla al 2 per cento per i Paesi a basso reddito. Ma in base ...