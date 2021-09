Draghi | il governo non aumenterà le tasse | è il momento di dare non prendere

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 23 settembre 2021) "Ilda parte sua non ha intenzione di aumentare le. In questoi soldi si danno e non si prendono". Parla senza mezzi termini il presidente del Consiglio Marioall'Assemblea di Confindustria, annunciando che "nel mese di ottobre, intendiamo approvare un provvedimento che dia impulso alla concorrenza.A voi imprese chiedo di appoggiarlo con convinzione. Il rafforzamento dell`economia passa attraverso l`apertura dei mercati e non la difesa delle rendite". Il premier, ha fatto anche sapere che nella legge di bilancio "intendiamo attuare la razionalizzazione e il potenziamento degli ammortizzatori sociali". In pratica, "vogliamo rafforzare gli strumenti di integrazione salariale per tutelare meglio chi perde il lavoro. E avviare una riforma delle politiche attive del lavoro, per agevolare il ...