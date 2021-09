Dazn, ancora problemi. 'Oscurate' Napoli e Lazio: 'Stiamo lavorando per risolvere il problema' (Di giovedì 23 settembre 2021) ancora problemi per Dazn questo pomeriggio. Molti abbonati non riescono ad accedere al servizio per guardare Sampdoria - Napoli e Torino - Lazio , le due partite in programma alle 18.30 di oggi: su ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 settembre 2021)perquesto pomeriggio. Molti abbonati non riescono ad accedere al servizio per guardare Sampdoria -e Torino -, le due partite in programma alle 18.30 di oggi: su ...

Advertising

fanpage : ?? #DAZN down Cosa sta accadendo in questi minuti #SampdoriaNapoli #SampNapoli - GLORIAvivaroma : Scusate ma c'è ancora qualcuno che paga #DAZN ? - akille15 : Ultim'ora Dopo il disastro odierno di Dazn Ancora una volta .La Serie A tornerà su Sky mentre a Dazn andrà la Premier League.Amen - ThegameFabio : RT @DavideZancky: Se ci fosse ancora Suso impiegheremmo 20 minuti a capire che Dazn è saltata - FedericaMarcia3 : Ancora zero. Tutto il primo tempo. VERGOGNA #DAZN -