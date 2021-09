D’Aversa: «Una sconfitta esagerata nei numeri. Per quanto fatto nel primo tempo meritavamo un risultato diverso» (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la sconfitta per 0-4 contro il Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico della Sampdoria, Roberto D’Aversa. «Dispiace per la sconfitta che secondo me dal punto di vista dei numeri è esagerata per quello che hanno fatto i ragazzi in campo. Nel primo tempo abbiamo fatto più possesso palla, ma a prescindere da questo che non porta a nulla, loro sono stati bravi e cinici a sfruttare ogni errore, poi l’intervento di Ospina ha impedito che la partita si riaprisse. Oggi il Napoli è in fiducia, e di fronte a una squadra così quando commetti errori sei castigato. meritavamo un risultato diverso, però visto il primo tempo». C’entra il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo laper 0-4 contro il Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico della Sampdoria, Roberto. «Dispiace per lache secondo me dal punto di vista deiper quello che hannoi ragazzi in campo. Nelabbiamopiù possesso palla, ma a prescindere da questo che non porta a nulla, loro sono stati bravi e cinici a sfruttare ogni errore, poi l’intervento di Ospina ha impedito che la partita si riaprisse. Oggi il Napoli è in fiducia, e di fronte a una squadra così quando commetti errori sei castigato.un, però visto il». C’entra il ...

