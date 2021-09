Covid, ancora due decessi per il virus in Abruzzo, 59 i nuovi contagi (Di giovedì 23 settembre 2021) L'Aquila - Sono 59 (di età compresa tra 1 e 88 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 80810. Il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato duplicato. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2539 (si tratta di un 68enne della provincia di Chieti e di un 58enne della provincia di Pescara). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 76352 dimessi/guariti (+95 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1919* (-39 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 418 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 23 settembre 2021) L'Aquila - Sono 59 (di età compresa tra 1 e 88 anni) icasi positivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 80810. Il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato duplicato. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2casi e sale a 2539 (si tratta di un 68enne della provincia di Chieti e di un 58enne della provincia di Pescara). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 76352 dimessi/guariti (+95 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1919* (-39 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 418 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio ...

