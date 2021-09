Caso Eitan, parte l’udienza a Tel Aviv sull’affidamento: in aula il primo faccia a faccia tra la zia e il nonno che lo ha rapito (Di giovedì 23 settembre 2021) È iniziato questa mattina a Tel Aviv il dibattimento per decidere se Eitan, unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone, potrà tornare dalla sua tutrice legale, la zia paterna Aya Biran Nirko. «Voglio vedere Eitan a casa», afferma la donna, presente in aula insieme al marito Or. Alle ore 8 italiane i giudici si sono riuniti in aula per iniziare a porte chiuse la sessione. «Sono fiducioso nel sistema giudiziario israeliano come in quello italiano», ha detto lo zio paterno Or a Qn . «All’inizio», ha proseguito il parente, «Eitan credeva di essere in vacanza, ma adesso capisce che le cose non vanno bene. Ci aspettiamo che i giudici facciano il loro lavoro, che si concentrino sulla convenzione dell’Aja e ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) È iniziato questa mattina a Telil dibattimento per decidere se, unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone, potrà tornare dalla sua tutrice legale, la zia paterna Aya Biran Nirko. «Voglio vederea casa», afferma la donna, presente ininsieme al marito Or. Alle ore 8 italiane i giudici si sono riuniti inper iniziare a porte chiuse la sessione. «Sono fiducioso nel sistema giudiziario israeliano come in quello italiano», ha detto lo zio paterno Or a Qn . «All’inizio», ha proseguito il parente, «credeva di essere in vacanza, ma adesso capisce che le cose non vanno bene. Ci aspettiamo che i giudicino il loro lavoro, che si concentrino sulla convenzione dell’Aja e ...

