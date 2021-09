Bullo contro alunno disabile, un compagno lo denuncia in un tema: a processo i prof che lo ignorarono (Di giovedì 23 settembre 2021) Un tema in classe sull’uguaglianza ha portato alla luce una serie di episodi di bullismo in una scuola media. Una insegnante di potenziamento è finita davanti al giudice. Il Pubblico Ministero Mario Bendoni ha chiesto una condanna a un anno e sei mesi, mentre l’insegnante di sostegno ha già patteggiato un anno di reclusione e risarcito la famiglia della vittima, che si è costituita parte civile con l’avvocato Michela Malerba. L’accusa è concorso in atti persecutori per omesso controllo. I fatti raccontati nel tema sono accaduti durante l’anno scolastico 2015-2016 in un istituto torinese. Il Bullo aveva terrorizzato la classe e nessuno fino a quel momento aveva avuto il coraggio di denunciare. Il giorno del tema, però, non era venuto a scuola e così i compagni hanno preso coraggio e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Unin classe sull’uguaglianza ha portato alla luce una serie di episodi di bullismo in una scuola media. Una insegnante di potenziamento è finita davanti al giudice. Il Pubblico Ministero Mario Bendoni ha chiesto una condanna a un anno e sei mesi, mentre l’insegnante di sostegno ha già patteggiato un anno di reclusione e risarcito la famiglia della vittima, che si è costituita parte civile con l’avvocato Michela Malerba. L’accusa è concorso in atti persecutori per omessollo. I fatti raccontati nelsono accaduti durante l’anno scolastico 2015-2016 in un istituto torinese. Ilaveva terrorizzato la classe e nessuno fino a quel momento aveva avuto il coraggio dire. Il giorno del, però, non era venuto a scuola e così i compagni hanno preso coraggio e ...

Advertising

HuffPostItalia : Bullo contro alunno disabile, un compagno lo denuncia in un tema: a processo i prof che lo ignorarono - GrifoRampante : Bullo contro alunno disabile, un compagno lo denuncia in un tema: a processo i prof che lo ignorarono… - Maurizi96745767 : @Ivan__soli @chipswilliams1 Quando era renziano faceva il bullo contro coloro che lo contestavano, adesso è diventa… - corzunino : Bullo contro alunno disabile, un compagno lo denuncia in un tema: a processo i prof che lo ignorarono… - louisfornellist : #Bullo contro alunno #disabile, un compagno lo denuncia in un tema: a #processo i prof che lo ignorarono - la Repub… -