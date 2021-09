Bayern | Coman rientra in gruppo dopo intervento al cuore

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN - Coman torna ad allenarsi dopo l'intervento al cuore - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN - Coman torna ad allenarsi dopo l'intervento al cuore - susydigennaro : RT @napolimagazine: BAYERN - Coman torna ad allenarsi dopo l'intervento al cuore - napolimagazine : BAYERN - Coman torna ad allenarsi dopo l'intervento al cuore - apetrazzuolo : BAYERN - Coman torna ad allenarsi dopo l'intervento al cuore -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Coman

Corriere dello Sport

MONACO (Germania) - Kingsleyha ripreso oggi gli allenamenti con ilMonaco dopo essersi operato al cuore settimana scorsa. L'ex Juventus era stato operato a causa di un'aritmia cardiaca, "un leggero battito in più", ...non potrà però scendere in campo contro Greuther Furth , possibilità esclusa dallo stesso allenatore del; la situazione relativa alle condizioni di, infatti, non è attualmente ...L'ex bianconero si era sottoposto ad un intervento per una lieve aritmia: è nuovamente a disposizione dei campioni di Germania ...Il giocatore francese è nuovamente a disposizione di Nagelsmann che però avverte: "Non sarà convocato contro il Greuther Fuerth" ...