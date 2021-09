Advertising

Giorno_Bergamo : Atalanta, la rinascita di Zappacosta grazie alla mental coach di Jacobs - qn_giorno : Atalanta, la rinascita di Zappacosta grazie alla mental coach di Jacobs - Leggenda88 : ?? on @YouTube: PROCESSO CHAMPIONS: Inter e Milan sconfitti! Rinascita Juve? Ottima Atalanta! - FrisbeeGoat : L'Atalanta pareggia col Villareal con un uomo in più: 'LA DEA È TORNATA' La Juve vince contro i commessi dell'Ikea:… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta rinascita

IL GIORNO

Davide Zappacosta è la rivelazione di questo inizio di stagione dell'. Acquistato per 10 milioni dal Chelsea, vincolato con un contratto quinquennale, il 29enne esterno laziale ha sorpreso ...Intervistato nel post - gara, Zappacosta ha parlato del gol segnato e degli obiettivi di questa: ' ho riscattato l'occasione sbagliata a Salerno, è stata una bella emozione. Per me è ...Titolare nel debutto atalantino in Champions sul campo del Villareal, titolare nelle ultime tre gare di campionato, a segno contro il Sassuolo. Davide Zappacosta è la rivelazione di questo inizio di s ...Cosa fare con Scamacca al fantacalcio? L'ex attaccante del Genoa ha scelto di restare al Sassuolo per giocarsi le sue chance e per ritagliarsi il suo spazio ...