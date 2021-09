Altri regali dei lockdown, bimbi senza più riflessi: “Non sanno più cadere e si rompono le ossa” (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set — Bambini senza più riflessi, che cadono di continuo, inciampano, scivolano: affollano ultimamente i pronto soccorso presentando fratture complesse quasi inspiegabili. Eppure la spiegazione c’è: non sanno più cadere. «La mancanza di attività sportiva, dovuta di recente anche al lockdown e l’uso spropositato dei dispositivi elettronici hanno fatto perdere la capacità di reazione». E’ la spiegazione fornita al Messaggero da Pasquale Guida, direttore di Ortopedia e traumatologia del Santobono e vicepresidente della Società italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica (Sitop). bimbi senza riflessi: colpa delle chiusure I lunghi mesi di immobilità, tra i vari danni già elencati, hanno fatto sì che i bambini abbiano perso il cosiddetto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set — Bambinipiù, che cadono di continuo, inciampano, scivolano: affollano ultimamente i pronto soccorso presentando fratture complesse quasi inspiegabili. Eppure la spiegazione c’è: nonpiù. «La mancanza di attività sportiva, dovuta di recente anche ale l’uso spropositato dei dispositivi elettronici hanno fatto perdere la capacità di reazione». E’ la spiegazione fornita al Messaggero da Pasquale Guida, direttore di Ortopedia e traumatologia del Santobono e vicepresidente della Società italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica (Sitop).: colpa delle chiusure I lunghi mesi di immobilità, tra i vari danni già elencati, hanno fatto sì che i bambini abbiano perso il cosiddetto ...

