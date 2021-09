"Una notte terribile, Vittoria è stata male...". La Ferragni si mostra preoccupata e i fan vanno in ansia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Chiara Ferragni distrutta: "È stata una notte terribile, Vittoria è stata male...". L'influencer ha condiviso con i follower un momento duro vissuto la notte scorsa. La moglie di Fedez ha postato sulle stories di Instagram una foto del figlioletto Leone in pigiama e della cagnolina Matilda. Ma è nella didascalia che spiega tutto: "terribile notte con Vittoria, così dolorante per la dentizione". Insomma, la figlioletta di sei mesi avrebbe trascorso la notte insonne a causa del dolore per lo spuntare dei primi dentini. Facendo stare svegli, non solo mamma Chiara Ferragni, ma anche il fratellino Leo e la cagnolina Mati. Una lunga notte ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Chiaradistrutta: "Èuna...". L'influencer ha condiviso con i follower un momento duro vissuto lascorsa. La moglie di Fedez ha postato sulle stories di Instagram una foto del figlioletto Leone in pigiama e della cagnolina Matilda. Ma è nella didascalia che spiega tutto: "con, così dolorante per la dentizione". Insomma, la figlioletta di sei mesi avrebbe trascorso lainsonne a causa del dolore per lo spuntare dei primi dentini. Facendo stare svegli, non solo mamma Chiara, ma anche il fratellino Leo e la cagnolina Mati. Una lunga...

Advertising

Azione_it : Il caso #GKN dimostra che una legge sulle delocalizzazioni va fatta immediatamente perché non è ammissibile che le… - vitaindiretta : ?? @stefyorlando, Lady Gaga per una notte ?? #LaVitaInDiretta #taleequaleshow - PiazzapulitaLA7 : 70 giorni dall'inizio della fine. In una notte, con una mail, GKN ha licenziato 422 lavoratori. Un fondo speculativ… - Zago4Marco : RT @rossanagiuda: “Abbiamo perso ancora questo crepuscolo. Nessuno ci vide questa sera con le mani unite mentre la notte azzurra cadeva sop… - vogliotrichechi : Durante la puntata del @grandefratellotv di lunedì notte, la concorrente Jo Squillo indossava il niqab - sebbene fo… -