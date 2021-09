Un futuro senza cromosoma Y (Di mercoledì 22 settembre 2021) Cosa può ancora dirci del presente un racconto post-apocalitto e distopico, e come è cambiato il nostro sguardo sul genere dopo la pandemia Leggi su ilpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Cosa può ancora dirci del presente un racconto post-apocalitto e distopico, e come è cambiato il nostro sguardo sul genere dopo la pandemia

Advertising

RaiTre : Come si fa a rendere sostenibile la transizione energetica? Tutti vorrebbero un futuro #green: si riuscirà a realiz… - beppe_grillo : Creare città e periferie più percorribili e accessibili, in cui le cose di cui abbiamo bisogno siano locali e le co… - ItaloItaliano : RT @mariolavia: === Letta non vede un gran futuro per Draghi visto che nel suo schema c'è lui stesso per palazzo Chigi. Ma il draghismo sen… - PaolaBarbero9 : RT @mariolavia: === Letta non vede un gran futuro per Draghi visto che nel suo schema c'è lui stesso per palazzo Chigi. Ma il draghismo sen… - rosarioT1970 : RT @mariolavia: === Letta non vede un gran futuro per Draghi visto che nel suo schema c'è lui stesso per palazzo Chigi. Ma il draghismo sen… -