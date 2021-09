' Sentieri digitali a Malgrate' | torna il laboratorio per giovani

(Di mercoledì 22 settembre 2021) C'è tempo fino al prossimo 3 ottobre per candidarsi a partecipare alla fase 2 di ''. La segnaletica turistica che già da giugno è presente per il centro disarà ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sentieri digitali

LeccoToday

C'è tempo fino al prossimo 3 ottobre per candidarsi a partecipare alla fase 2 di 'a Malgrate'. La segnaletica turistica che già da giugno è presente per il centro di Malgrate sarà ulteriormente arricchita e diffusa sul resto del territorio comunale, raggiungendo ..."Con la pandemia c'è stata una vera e propria accelerazione dei processi. Le nuove produzioni artistiche sono traccia di una rivoluzione della quale non si può più fare a meno" . Un festival caratterizzato fin dagli esordi da una forma fluida, qual è Ibrida , ...Percorsi strutturati outdoor con diversi livelli di difficoltà, per intercettare le esigenze e le aspettative di tutti, dai più esperti a chi si affaccia per la prima volta al mondo del trekking. È la ...Genova - Sabato 25 settembre 2021, le guide di Escursionismo Liguria danno appuntamento al trekking I Sentieri della Pietra Nera: Chiesa di Santa Giulia di Centaura, Capenardo e Lavagna . Si ripercorr ...