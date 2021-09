Sarri, Lazio: «Basic ha bisogno di più tempo di inserimento» (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Basic prima giocava anche lui in modo molto offensivo, era il centrocampista che si inseriva di più in avanti, ha bisogno di più tempo di inserimento rispetto a chi è arrivato in estate ma già giocava in Italia Serve ancora fare passi avanti in termini di comprensione. C’è un’aria di grande disponibilità, procediamo a sensazioni, l’obiettivo è creare un organizzazione che porti dati oggettivi a fine gara”. Lo ha detto Maurizio Sarri, allenatore della Roma, parlando in conferenza stampa. “I giocatori di qualità possono adeguarsi a qualsiasi modo di giocare. Non mi sento in difficoltà, la squadra ha compiuto giganteschi passi in avanti dal punto di vista tattico. È un diverso modo di pensare, serve tempo, i giocatori sono applicati”, ha aggiunto il tecnico biancoceleste. Sulla ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) “prima giocava anche lui in modo molto offensivo, era il centrocampista che si inseriva di più in avanti, hadi piùdirispetto a chi è arrivato in estate ma già giocava in Italia Serve ancora fare passi avanti in termini di comprensione. C’è un’aria di grande disponibilità, procediamo a sensazioni, l’obiettivo è creare un organizzazione che porti dati oggettivi a fine gara”. Lo ha detto Maurizio, allenatore della Roma, parlando in conferenza stampa. “I giocatori di qualità possono adeguarsi a qualsiasi modo di giocare. Non mi sento in difficoltà, la squadra ha compiuto giganteschi passi in avanti dal punto di vista tattico. È un diverso modo di pensare, serve, i giocatori sono applicati”, ha aggiunto il tecnico biancoceleste. Sulla ...

