Samuele | la famiglia non era stata informata sui problemi del domestico

Si giustifica Mariano Cannio l'assassino di Samuele bimbo di Napoli di appena 4 anni, e dice che sul balcone ha avuto un capogiro, ma il giudice non è convinto. Resta in carcere per ora Mariano Cannio, il domestico 38enne di Napoli che venerdì 17 settembre ha ucciso Samuele Gargiulo, 4 anni ancora da compiere, L'articolo proviene da Leggilo.org.

