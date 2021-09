Miley Cyrus, che ha combattuto contro un attacco di panico durante un concerto (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nata e cresciuta sotto i riflettori, Miley Cyrus non è nuova al ruolo di protagonista. Eppure, qualche giorno fa, la cantante 28enne ha sentito il bisogno di interrompere la sua performance al SummerFest di Milwaukee. Motivo? Un attacco di panico imminente, che Miley Cyrus è riuscita a prendere in tempo, riconoscendone le avvisaglie e trovando la forza di fermarsi, per ritirarsi saggiamente dietro le quinte. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nata e cresciuta sotto i riflettori, Miley Cyrus non è nuova al ruolo di protagonista. Eppure, qualche giorno fa, la cantante 28enne ha sentito il bisogno di interrompere la sua performance al SummerFest di Milwaukee. Motivo? Un attacco di panico imminente, che Miley Cyrus è riuscita a prendere in tempo, riconoscendone le avvisaglie e trovando la forza di fermarsi, per ritirarsi saggiamente dietro le quinte.

