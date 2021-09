Milan-Venezia 2-0 | la sbloccano Diaz ed Hernandez | pagelle e tabellino

(Di mercoledì 22 settembre 2021) I veneti difendono bene ma crollano nella ripresa. Impatto decisivo del francese subentrato dalla panchina– Ilconquista altri tre punti per la corsa scudetto. La formazione di Stefano Pioli riesce però a sbloccarla solo nel secondo tempo, quando la difesa delcede dopo un’ora all’insegna delle coperture e del sacrificio senza palla. Paolo Zanetti l’aveva studiata così, provando a tirare un brutto tiro ai rossoneri in ...

PAGELLEMAIGNAN 6 Ilnon si affaccia mai nella sua area e lui non corre pericoli. KALULU 7 Il migliore del. Le iniziative più belle dei rossoneri partono tutte da lui. GABBIA 6 Prima da ...2 - 0 94': sul finale di gara ilsfiora il 2 - 1 con una gran punizione di Aramu da 35 metri, attento Maignan 91': come è entrato Saelemaekers, adesso il giocatore belga ...Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla in tv dopo la vittoria sulla Venezia: "I 5 cambi sono giusti, ed è chiaro che bisogna stare ancora più attenti. Ho la fortuna di avere giocatori molto forti, ...Serie A: pareggia il Verona a Salerno, la Juve vince a La Spezia. Sconfitte per Venezia e Cagliari che restano dietro al Genoa ...