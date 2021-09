Martedì 21 Settembre 2021 – 361ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

(Di mercoledì 22 settembre 2021)Ora inizio: 16:33 La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori fino al 6 ottobre: oggi sarà concluso l’esame del ddl delega sul processo civile, su cui il Governo ha preannunciato l’intenzione di porre la questione di fiducia; domani, dopo l’informativa del Ministro delle politiche agricole, si passerà all’esame, anche se non concluso in Commissione, del ddl delega sul processo penale, sul quale il Governo ha preannunciato l’intenzione di porre la questione di fiducia; il voto finale è previsto all’inizio delladi giovedì, seguirà l’esame del decreto-legge sulla sicurezza nella scuola e nei trasporti, attualmente all’esame della Camera, sul quale il Governo ha preannunciato l’intento di porre la questione di fiducia. Mercoledì 6 ottobre sarà discussa la Nota di ...

Ultime Notizie dalla rete : Martedì Settembre

... apprezzatosi dello 0,22%), al riavvio delle contrattazioni in Asia la tendenza mista è ... ancora ferma per il Chuseok: le contrattazioni ripartiranno giovedì 23. A Sydney è stata ...Per la giornata di oggi,22, le previsione meteo di arpae.it indicano per la provincia di Ravenna al mattino sulla costa sereno o poco nuvoloso, sui rilievi sereno; nel pomeriggio sulla costa sereno o poco ...