Luce dei Tuoi Occhi | tutti i personaggi

(Di mercoledì 22 settembre 2021)dei- Paolo Pitagora Questa sera alle 21.30 circa si accenderà finalmente su Canale 5 ladei, fiction RTI e Banijay Studios la cui partenza è stata rimandata di una settimana rispetto alla tabella di marcia. Un racconto che avrà come sfondo una scuola di danza e racconterà la ricerca di Emma, una étoile decisa a ritrovare la figlia che credeva morta alla nascita (qui maggiori info). Ad interpretarla Anna Valle, di ritorno alla fiction Mediaset a dieci anni da Un Amore e una Vendetta, mentre il protagonista maschile Enrico sarà portato in scena da Giuseppe Zeno; nel cast anche un volto storico della fiction italiana, Paola Pitagora, indimenticata Lucia de I Promessi Sposi nello sceneggiato Rai del 1967 e simbolo di Incantesimo. Tra le giovani leve c’è ...

