LIVE – Ternana-Parma 0-0 | Serie B 2021 2022 DIRETTA

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ladi, match valevole per la quinta giornata del campionato di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 22 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA0-0 3? – Martella per Palumbo che stoppa e conclude di sinistro, palla alta 1? – Si parte! LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-2-3-1): Iannarilli – ...

Advertising

gabrielemajo : Post Edited: TERNANA – PARMA 0-0 (4' PT) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - gabrielemajo : New post: TERNANA – PARMA 0-0 (1' PT) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - ParmaLiveTweet : LIVE! Ternana-Parma, al Liberati i ducali vanno a caccia del riscatto immediato - TernanaNews : LIVE - TERNANA-PARMA, ecco le formazioni ufficiali - Mediagol : LIVE Serie B, Ternana-Parma: Lucarelli sfida Maresca, segui la diretta del match -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ternana

Sportface.it

...score L'EX AL LIBERATI C'è un importante ex nei risultati di Serie B per i posticipi della 5giornata: si tratta di Cristiano Lucarelli, il tecnico che l'anno scorso ha condotto laa fare ......15 Maccabi Haifa - Hapoel Be'er Sheva Italia > Serie A 2021/2022 18:30 Spezia - Juventus Salernitana - Verona 20:45 Milan - Unione Venezia Cagliari - Empoli Italia > Serie B 2021/2022 18:00- ...Lucarelli opta per il 4-3-3 con Capuano al centro della difesa, Koutsoupias in mediana e Donnarumma al centro dell'attacco. Nel Parma non gioca Buffon ...Lucarelli opta per il 4-3-3 con Capuano al centro della difesa, Koutsoupias in mediana e Donnarumma al centro dell'attacco. Nel Parma non gioca Buffon ...