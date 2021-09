LIVE Sonego-Rune 7-6 4-6 3-4 | ATP Metz in DIRETTA | anche nel terzo set dominano i servizi

(Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Dritto semplice chiuso con freddezza da. 15-0 Cerca di uscire dallo scambioma eccede nell’angolazione del rovescio. 4-3, che tiene senza patemi la battuta. 40-0 Lunga la risposta di. 30-0 Come gioca il danese! Ennesimo dritto spettacolare e chiusura efficace a rete. 15-0o, dritto e volèe di. 3-3 Con l’ausilio delo si rimane in equilibrio. 40-30 Dritto incrociato di, in rete il chop di. 40-15 Lungo il rovescio in controbalzo giocato da. 30-15 Piazza la prima, bravo a mettersi alle spalle il regalo precedente. 15-15 Doppio fallo dell’italiano. 15-0 Attacca ...

Advertising

lockemupENT : Live ATP Lorenzo Sonego ML 3.5 unit - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Sonego - #Rune, ottavi di finale #AtpMetz 2021 - federtennis : In campo oggi: ???? Nur-Sultan (LIVE su @SuperTennisTv e SuperTenniX) ? 9:30 #Musetti ?? Djere ???? Metz ? 18:00… - TipsUnited1 : RT @SuperTennisTv: Live oggi su #SuperTennisTV: ? 12:00 Seppi ?? Skatov ? 14:00 Badosa ?? Gracheva ? 16:00 Sonego ?? Fucsovics a seg. Barrere… - Ferrari_Ale_ : RT @TVersilia: Lorenzo Sonego supera per 6-3 6-2 Marton Fucsovics e vola al secondo turno dell’ATP 250 di Metz. Prossimo avversario il vinc… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sonego

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTAtestuale di- Rune , sfida valevole per gli ottavi di finale dell'Atp 250 di Metz Lorenzo, reduce da uno Us Open negativo nel quale è stato sconfitto al primo turno da Oscar Otte, ...IN TV - Il match tra Lorenzoe Holger Rune sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport per ... OA Sport, invece, vi garantirà la DIRETTAscritta del match. PROGRAMMA ATP METZ 2021 Mercoledì 22 ...Lorenzo Sonego affronterà Holger Rune al secondo turno dell'Atp 250 di Metz 2021. Come e quando seguire il match in diretta tv e in streaming ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.38 Buon pomeriggio e ben ritrovati alla DIRETTA live testuale della sfida tra Sonego e Rune, valevole per il secondo turno dell'Atp 250 di Metz. La cronaca ...