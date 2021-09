Laver Cup 2021 in tv | programma | date | orari e copertura streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il, lee glidellaCup, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. La competizione quest’anno, dopo Praga, Chicago e Ginevra, si gioca al TD Garden di Boston da venerdì 24 a domenica 26 settembre. In campo per la prima volta anche Matteo Berrettini. IL MONTEPREMI La competizione sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+. Si parte nella giornata di venerdì 24settembre con i primi match di singolare dalle ore 19:00. Domenica invece fissato il gran finale con gli incontri che decideranno la sfida. Di seguito il. Ecco il ...