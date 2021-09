Lacrime al Gf Vip: Raffaella Fico si racconta (Di mercoledì 22 settembre 2021) La showgirl Raffaella Fico racconta in Lacrime al Grande Fratello Vip la sua storia con Mario Balotelli: “Il mio amore è stato totalizzante” La show girl Raffaella Fico, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 20 settembre, ha rivissuto in Lacrime la sua storia con Mario Balotelli, con il quale ha avuto una bambina di 8 anni. Raffaella ha speso bellissime parole per Mario, ha detto che è un ragazzo molto profondo, ma che nel corso della sua vita ha avuto delle problematiche e spesso è apparso per quello che non è. La Fico era giovanissima quando ha incontrato il giocatore, aveva 21 anni, il suo non è stato un colpo di fulmine, è stata molto corteggiata, infatti al primo appuntamento le ha ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 settembre 2021) La showgirlinal Grande Fratello Vip la sua storia con Mario Balotelli: “Il mio amore è stato totalizzante” La show girl, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 20 settembre, ha rivissuto inla sua storia con Mario Balotelli, con il quale ha avuto una bambina di 8 anni.ha speso bellissime parole per Mario, ha detto che è un ragazzo molto profondo, ma che nel corso della sua vita ha avuto delle problematiche e spesso è apparso per quello che non è. Laera giovanissima quando ha incontrato il giocatore, aveva 21 anni, il suo non è stato un colpo di fulmine, è stata molto corteggiata, infatti al primo appuntamento le ha ...

