La Serie B su Amazon Prime Video grazie ad Helbiz Live

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Un nuovo ed interessante accordo commerciale è stato sottoscritto tra Helbitz Media, nota società del gruppoquotato al Nasdaq (HLBZ) leader mondiale nella micromobilità come monopattini e servizi ad esso collegati, edper l’Italia. Una partnership, della durata di tre anni, che è nata per trasmettere il suo canalesulla nota piattaformaChannels a partire dalle prossime settimane. Si tratta certamente di un’ottima notizia per tutti gli appassionati e tifosi dellaB di calcio, in quanto tra i contenuti offerti c’è tutto il campionato italiano cadetto trasmesso su un canale ad esso dedicato. Dunque, ci si potrà abbonare adtramite...