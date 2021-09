Juventus, il malcontento di Allegri per alcuni giocatori. Danilo l'unica certezza (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tecnico bianconero non ne fa mistero: oltre ai problemi evidenti con De Light e Chiesa, anche Rabiot, McKennie, Kean e Kulusevski finiscono nella “lista nera” di mister Allegri. Rabiot non convince, McKennie e Kulusevski stanno a guardare, Chiesa e De Ligt titolari a fasi alterne. unica certezza è Danilo, giocatore che piace a tutti. Per Allegri, gli uomini chiave della Juventus sono Szczesny, Bonucci, Chiellini, Bentancur, Cuadrado, Alex Sandro, Dybala, Morata: la “sua” Juve. È da loro che non prescinde. Nella sfida con lo Spezia ha tirato le orecchie alle riserve. Ecco quanto riportato da “La Repubblica”: “Quelli che vanno in panchina devono essere determinanti per come entrano, per l’approccio: vale per domenica ma valeva anche con il Malmö, il Napoli, l’Udinese. Prima le ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tecnico bianconero non ne fa mistero: oltre ai problemi evidenti con De Light e Chiesa, anche Rabiot, McKennie, Kean e Kulusevski finiscono nella “lista nera” di mister. Rabiot non convince, McKennie e Kulusevski stanno a guardare, Chiesa e De Ligt titolari a fasi alterne., giocatore che piace a tutti. Per, gli uomini chiave dellasono Szczesny, Bonucci, Chiellini, Bentancur, Cuadrado, Alex Sandro, Dybala, Morata: la “sua” Juve. È da loro che non prescinde. Nella sfida con lo Spezia ha tirato le orecchie alle riserve. Ecco quanto riportato da “La Repubblica”: “Quelli che vanno in panchina devono essere determinanti per come entrano, per l’approccio: vale per domenica ma valeva anche con il Malmö, il Napoli, l’Udinese. Prima le ...

