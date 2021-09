Advertising

matteosalvinimi : Totale solidarietà, amicizia e vicinanza, mia e della Lega, a @berlusconi, uomo di Stato vittima di accanimento giu… - RadioRadicale : La @CD_giustizia ha approvato la proposta di @riccardomagi sulla #cannabis. #Lega, #Fdi e #ForzaItalia (tranne… - StefaniaFalone : Dal decreto Green pass alla riforma della giustizia: 5 voti di fiducia in 48 ore. Al governo Draghi la mega-maggior… - SkyTG24 : Giustizia, riforma del processo civile: cosa prevede il ddl - marcocutulo : @PorellaOfficial @SimonaMalpezzi Premesso che questa riforma non risolve niente, ma la giustizia italiana è tra la… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia riforma

...che in soli due giorni una delle due Camere licenziasse riforme così pregnanti per lapenale e quella civile. Due richieste di fiducia da parte del governo. Ieri quella sulladel ...Per i primi tre anni di applicazione della, la durata del processo..., Conte mette i paletti: senza modifiche no alla fiducia L'ex premier: sullaci sono margini di manovra ...Cosa prevede la riforma Cartabia: come cambiano le udienze e quale sarà la tempistica. Appena 16 articoli, pochi ma densi, per dare sprint alla giustizia civile, che come tutti sanno è lenta e farragi ...«Il governo è supportato da una maggioranza molto ampia e questo è un bene, ma…». Il discorso che la ministra della giustizia è andata a fare ieri all’Università di Perugia come si vedrà è assai impor ...