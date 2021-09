Freccero | ' Il green pass discrimina i no vax | è incostituzionale

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Sceusa nella pubblicazione sulla gazzetta ufficiale europea nella versione in italiano, è stata omessa volutamente la clausola del regolamento che vieta lazione non solo nei confronti di ...

Advertising

ilfoglio_it : 'Non sono complottista. Sono loro che complottano”. Il green pass, i vaccini e la cospirazione mondiale delle élite… - Adnkronos : #GreenpassObbligatorio e referendum per abolirlo, Freccero: 'Sia il popolo a decidere'. - bertolire : RT @lucianocapone: Agamben, Barbero, Cacciari, Canfora, Freccero, Vattimo e Wu Ming insieme a Giorgia Meloni, la Verità e mezza Lega salvi… - Cesare14931834 : RT @lucianocapone: Agamben, Barbero, Cacciari, Canfora, Freccero, Vattimo e Wu Ming insieme a Giorgia Meloni, la Verità e mezza Lega salvi… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @lucianocapone: Agamben, Barbero, Cacciari, Canfora, Freccero, Vattimo e Wu Ming insieme a Giorgia Meloni, la Verità e mezza Lega salvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Freccero green

ad_dynlei ha detto che ilPass è uno strumento del Grande Reset... Il Grande Reset è stato chiamato in causa, nel mio articolo nella parte in cui mi rivolgo ai no - vax. ...Non è che basta Paragone che dice, con, faccio un referendum sulPass. Intanto bisogna raccogliere 500mila firme, che costano circa 500mila euro: la firma telematica si paga 0,90 da ...Sulla polemica del giorno, interviene l'autore televisivo, accademico, già direttore di reti Mediaset e Rai: "Solo l'Italia ha legato il diritto al lavoro al green pass" ...Negli ultimi giorni ecco due “discese in campo” illustri sulla legittimità del green pass: il manifesto firmato da 150 docenti universitari ...