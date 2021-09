Fortnite Stagione 8: Giocatori criticano Epic Games per i pochi XP (Di mercoledì 22 settembre 2021) Epic Games con la Stagione 8 di Fortnite ha proposto un nuovo sistema per ottenere XP dal completamento delle sfide, sistema aspramente criticato dai Giocatori, i quali si sono rifugiati nella Creativa e modalità Impostori per livellare velocemente nel Pass Battaglia, prima che Epic Games intervenisse riducendo gli XP. Fortnite Stagione 8: Epic Games annuncia un nuovo sistema per fare XP Oltre un pessimo sistema per fare XP, come anticipato Epic Games ha modificato anche la modalità Impostori, riducendo l’esperienza ottenuta : Tempo di gioco: 700 -> 350 Inizio della partita: 1000 -> 500 Vittoria della partita: 2000 -> 1000 Partita completata: 2000 ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 22 settembre 2021)con la8 diha proposto un nuovo sistema per ottenere XP dal completamento delle sfide, sistema aspramente criticato dai, i quali si sono rifugiati nella Creativa e modalità Impostori per livellare velocemente nel Pass Battaglia, prima cheintervenisse riducendo gli XP.8:annuncia un nuovo sistema per fare XP Oltre un pessimo sistema per fare XP, come anticipatoha modificato anche la modalità Impostori, riducendo l’esperienza ottenuta : Tempo di gioco: 700 -> 350 Inizio della partita: 1000 -> 500 Vittoria della partita: 2000 -> 1000 Partita completata: 2000 ...

