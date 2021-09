“È tutta colpa di Dazn”, lo sfogo a sorpresa del politico (Di mercoledì 22 settembre 2021) Direttamente sul suo profilo Instagram, Mattia Santori, candidato del Pd, ha espresso il suo dissenso riguardo la gestione degli eventi allo stadio Dall’Ara. Di seguito le parole di Santori: “Questo è quello che succede quando il calendario delle partite lo decide un’emittente televisiva privata. Dazn guarda ai suoi interessi e non considera che spesso gli stadi in Italia sono situati in quartieri centrali e residenziali. Nessuno ha mai affrontato seriamente la gestione dello spazio pubblico e della vivibilità urbana“. A seguito delle proteste e degli attacchi, il video postato è stato rimosso. Difatti, il politico avrebbe girato il video viaggiando contromano, in prossimità di divieto di sorpasso e utilizzando una sola mano per controllare il mezzo. POTREBBE INTERESSARTI: Il Principe della Cambogia acquista un club: nasce un nuovo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Direttamente sul suo profilo Instagram, Mattia Santori, candidato del Pd, ha espresso il suo dissenso riguardo la gestione degli eventi allo stadio Dall’Ara. Di seguito le parole di Santori: “Questo è quello che succede quando il calendario delle partite lo decide un’emittente televisiva privata.guarda ai suoi interessi e non considera che spesso gli stadi in Italia sono situati in quartieri centrali e residenziali. Nessuno ha mai affrontato seriamente la gestione dello spazio pubblico e della vivibilità urbana“. A seguito delle proteste e degli attacchi, il video postato è stato rimosso. Difatti, ilavrebbe girato il video viaggiando contromano, in prossimità di divieto di sorpasso e utilizzando una sola mano per controllare il mezzo. POTREBBE INTERESSARTI: Il Principe della Cambogia acquista un club: nasce un nuovo ...

Advertising

gualtierieurope : Raggi mi chiede dove farei la discarica. Per colpa dell’incapacità di questa amministrazione ci sarà il commissaria… - pierozucca87 : Tutta colpa di A C #Chilhavisters #chilhavisto - divorex82 : RT @LRompicoglioni: Il problema cinghiali è in tutta Italia. Vabbene che ci sono le amministrative in Roma..ma evidentemente chi scrive co… - alfrig409 : RT @CCFCattaneo: Articolo interessante. Ma va aggiunto: la produttività DEL LAVORO delle microimprese non è affatto negativa come pare: son… - fede031098 : @Corriere Adesso non bisogna dare TUTTA la colpa ai genitori per ciò che hanno fatto i figli. È assolutamente vero… -