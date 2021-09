(Di mercoledì 22 settembre 2021) Fiumicino – Una visita ad alcuni siti patrimonio culturale e naturalistico del nostro territorio, sulle tracce del libro “guarda il mare – Ciclovia Dolcespiaggia” Dei Merangoli Editore: questo l’appuntamento da non perdere domenica 26 settembre 2021. Un percorso tra storia del cinema e natura dainsul tratto di Litorale Romano che va daa Passoscuro, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio per celebrare. Federicoha saputo apprezzare i paesaggi del litorale romano, immortalandoli in opere cinematografiche che hanno fatto il giro del mondo, facendo conoscere le peculiarità del nostro paese. Antonio, esponente di punta di Italia Nostra, è stato l’artefice della grande Riserva ...

Advertising

ilfaroonline : Da Fregene a Maccarese, i luoghi di Fellini e Cederna da percorrere in bici - Terzobinarioit : Chiude il casello di Maccarese Fregene sulla A12: orari e modalità - Terzobinarioit : Stanotte e domani chiude il casello di Maccarese Fregene sulla A12 -

Ultime Notizie dalla rete : Fregene Maccarese

RomaToday

Successo 2 - 0 delsul Atletico Acilia con Greco e Vagliaca nell' ultimo quarto d' ora. Infine il Passoscuro batte 2 - 1 Borgo Palidoro, in rete Moretti e Puca per i locali, gli ...Sulla A12 Roma - Civitavecchia, per consentire programmati lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: - nella notte di martedì 21 settembre, con orario 22:00 - 6:00, in entrata in entrambe le direzioni, verso Roma e Civitavecchia; - ...Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire programmati lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Maccarese Fregene, nei seguenti giorni e con ...A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI MACCARESE FREGENE Dalla sera del 20 sett ...