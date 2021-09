Come ti svergogno Calenda in cento secondi: ecco le fanfaronate dell’ex ministro sul caso Embraco (video) (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Caro Calenda, proprio tu parli di responsabilità? Questo sì che fa rabbrividire». L’assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, svergogna in cento secondi Carlo Calenda mettendolo davanti a tutte le sue responsabilità sul caso Embraco. L’assessore di Fratelli d’Italia ha risposto punto su punto alle ironie di Calenda contro la Meloni a proposito della vicenda della ex Embraco. Alla fine di ottobre saranno trascorsi quattro anni dall’inizio della vertenza. I quattrocento lavoratori hanno ancora qualche mese di ammortizzatore sociale, poi saranno disoccupati, senza alcuna tutela. Una vicenda che Carlo Calenda da ministro dello Sviluppo economico del governo Renzi ha gestito in maniera ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Caro, proprio tu parli di responsabilità? Questo sì che fa rabbrividire». L’assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, svergogna inCarlomettendolo davanti a tutte le sue responsabilità sul. L’assessore di Fratelli d’Italia ha risposto punto su punto alle ironie dicontro la Meloni a proposito della vicenda della ex. Alla fine di ottobre saranno trascorsi quattro anni dall’inizio della vertenza. I quattrolavoratori hanno ancora qualche mese di ammortizzatore sociale, poi saranno disoccupati, senza alcuna tutela. Una vicenda che Carlodadello Sviluppo economico del governo Renzi ha gestito in maniera ...

