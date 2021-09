Chi è la regina di Mediaset? Ha l’alloro in testa e un passato contadino (Di mercoledì 22 settembre 2021) Chi è la regina di Mediaset tra le tante conduttrici proposte dall’azienda? Il pubblico non sembra avere dubbi: è soltanto lei! Mediaset può vantare tra le sue conduttrici numerose professioniste che con la conduzione dei loro programmi arrivano dritte al cuore della gente. Tant’è che non è di certo un mistero che la maggior parte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 22 settembre 2021) Chi è laditra le tante conduttrici proposte dall’azienda? Il pubblico non sembra avere dubbi: è soltanto lei!può vantare tra le sue conduttrici numerose professioniste che con la conduzione dei loro programmi arrivano dritte al cuore della gente. Tant’è che non è di certo un mistero che la maggior parte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

W4LKINGINTHWIND : @W4NDAV1SlON ma poi chi cazzo entra la. regina?? ma VAFFANCULO zi, non mi alzo per te - MartinaCorvino8 : RT @BiancoAzzurro_: La faccia di chi è stato asfaltato all'una di notte da una regina #gfvip - Carloschweigko9 : Impara a vivere dai gatti: sentiti una regina, donati solo quando vuoi e a chi lo merita, fuggi da chi ti fa star m… - bionda79_ : la regina unica e inimitabile , nerah con tutti li odia e non vede l’ora di vederli uscire tutti per dare fuoco all… - johnwxsherlock : Non tra le mie preferite ma comunque la regina di tutto,come asfalta lei nessuno mai,ma in questa stagione non ha b… -