Cava de’ Tirreni | si allarga la rete fognaria cittadina

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutide’(Sa) – Continua il progetto di ampliamento dellanelle aree frazionali, e in quelle non ancora fornite delle condotte per consentire l’allaccio degli scarichi in fogna, approvato dall’Amministrazione Servalli e realizzato dalla società partecipata Ausino Spa, gestore del servizio idrico integrato. Completato e collaudato il collettore fognario in via Caliri e via Carleo (ex via Rotolo), terminati anche i lavori di interconnessioni a servizio delle frazioni di San Pietro ed Annunziata, con la posa della condottain via Seguino, via Vitale, via Massa, via Sergio, via Consalvo, in corso, invece, la posa in opera del collettore fognario al Corpo disul tratto di via Raffaele Luciano. Il ...