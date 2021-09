Caputo, l’agente: «Si sta inserendo nella Samp. Su un passaggio al Napoli…» (Di mercoledì 22 settembre 2021) l’agente di Francesco Caputo, Gaetano Fedele, ha parlato del suo assistito, della Sampdoria e del Napoli. Le sue dichiarazioni Gaetano Fedele, agente di Francesco Caputo, ha parlato dell’arrivo del suo assistito alla Sampdoria, del Napoli e di Roberto D’Aversa. Le sue dichiarazioni a Radio Marte. Caputo – «Lui è uno addetto a fare gol, certamente è in un momento positivo in una squadra in cui sicuramente sta imparando a conoscere i movimenti. La Samp sta facendo un’ottima impressione». IPOTESI NAPOLI – «Penso che vogliano tutti giocarci ma non si è mai creata l’opportunità. In una conferenza stampa De Laurentiis lo citò ma non c’è mai stata l’opportunità». L’INTERVISTA COMPLETA SU SampNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021)di Francesco, Gaetano Fedele, ha parlato del suo assistito, delladoria e del Napoli. Le sue dichiarazioni Gaetano Fedele, agente di Francesco, ha parlato dell’arrivo del suo assistito alladoria, del Napoli e di Roberto D’Aversa. Le sue dichiarazioni a Radio Marte.– «Lui è uno addetto a fare gol, certamente è in un momento positivo in una squadra in cui sicuramente sta imparando a conoscere i movimenti. Lasta facendo un’ottima impressione». IPOTESI NAPOLI – «Penso che vogliano tutti giocarci ma non si è mai creata l’opportunità. In una conferenza stampa De Laurentiis lo citò ma non c’è mai stata l’opportunità». L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MondoNapoli : Caputo, l'agente: 'Ottimo stato di forma per lui. Giocare nel Napoli? Non si è mai creata la situazione' -… - sportli26181512 : Fedele: 'Caputo al Napoli? Non si è mai creata l'opportunità': L'agente del giocatore: 'De Laurentiis lo citò in un… - 100x100Napoli : L'agente di #Caputo parla anche di #Anguissa. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAPUTO - L'agente: 'Il ragazzo si è adattato al gioco di D'Aversa, Osimhen? Migliorare la tecnica di base lo renderebbe… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAPUTO - L'agente: 'Il ragazzo si è adattato al gioco di D'Aversa, Osimhen? Migliorare la tecnica di base lo renderebbe… -